شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادي المصري مواجهة قوية في ربع نهائي النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث أسفرت القرعة والتي أُجريت منذ قليل بالعاصمة القطرية الدوحة، عن ملاقاة فريق المصري لنظيره فريق سيمبا بطل تنزانيا.

المصري وسيمبا.. موعد مباراة الذهاب

تُجرى مباراة الذهاب بين المصري وسيمبا التنزاني بمصر يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.

المصري وسيمبا.. موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الاياب بين المصري وسيمبا بتنزانيا يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل المقبل.

سيمبا تميمة حظ المصري

الجدير بالذكر أن الفريقين التقيا من قبل في دور الـ 32 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018 ، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل التعادل السلبي ببورسعيد ليتأهل المصري إلى دور الملحق بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حالة التعادل.

واحتل فريق المصرى المركز الثانى في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، التي تصدرها نادى الزمالك برصيد 12 نقطة، ليضرب موعدا مع سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

كما أسفرت باقي نتائج القرعة عن ملاقاة ستيلينبوش الجنوب أفريقي لفريق الزمالك ، وأسيك ميموزا الايفواري لفريق نهضة بركان المغربي ، وشباب قسنطينة الجزائري لمواطنه فريق اتحاد العاصمة، علمًا بأن الفائز من مباراة المصري وسيمبا سيلاقي الفائز من مباراة ستيلينبوش والزمالك ، فيما سيلاقي الفائز من مباراة أسيك ميموزا ونهضة بركان الفائز من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة.