طواف الإمارات: الإيطالي ميلان يفوز بالمرحلة الرابعة وبوغاتشار يحتفظ بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - أم القيوين (الامارات) : توج الإيطالي جوناثان ميلان الخميس بلقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، في حين بقيت الصدارة والقميص الأحمر بعهدة النجم السلوفيني تادي بوغاتشار.

وقطع دراج فريق ليدل تريك مسافة 181 بين إمارتي الفجيرة وأم القيوين في زمن 4 ساعات و3 دقائق وثانية واحدة، متفوقاً على الثنائي البلجيكي تيم ميرلييه وجاسبر فيليبسين اللذين دخلا معه عند خط النهاية، وابتسمت سنتيمترات قليلة للدراج الإيطالي الذي كان توج أيضاً بلقب المرحلة الأولى.

وقال صاحب 25 عاماً "أشكر زملائي في الفريق الذين ساعدوني كثيراً، وقد تحركنا اليوم بشكل مثالي وهو ماجعلني أفوز".

وتابع "سنستمتع بفوز اليوم وسنرى ما سيحدث غداً"، في إشارة إلى المرحلة الخامسة في دبي لمسافة 160 كلم.

وحافظ بوغاتشار الساعي إلى لقبه الثالث في طواف الإمارات، على صدارة الترتيب بفارق 18 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينغ، و23 ثانية عن الإسباني بابلو كاستريّو.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1 الإيطالي جوناثان ميلان (ليدل تريك) 4:03:01 ساعات

2 البلجيكي تيم ميرلييه (سودال كويك ستيب) التوقيت غينه

3 البلجيكي جاسبر فيليبسين (البسين) التوقيت عينه

4 البريطاني دانييل ماكلاي (فيسما) التوقيت عينه

5 الكولومبي فرناندو غافيريا (موفيستار) التوقيت عينه

ترتيب الصدارة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 12:23:42 ساعات

2 البريطاني جوشوا تارلينغ (إينيوس غريناديرز) بفارق 18 ثانية

3 الإسباني بابلو كاستريّو (موفيستار) بفارق 23 ث

4 الإسباني إيفان روميو (موفيستار) بفارق 24 ث