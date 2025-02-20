شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ضرب النادي الأهلي موعداً مع الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال التي أُجريت مساء اليوم، الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهة الأهلي مع الهلال السوداني.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني في القاهرة أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل، فيما تقام مبارا ة العودة أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته خارج القاهرة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن جمع 10 نقاط خلال مشواره بدور المجموعات، ليواصل مشواره في ‏المنافسة على اللقب، ويحمل الأهلي لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، بعد أن توج باللقب على حساب ‏الترجي التونسي في النسخة الأخيرة من البطولة.

من ناحية أخرى أسفرت قرعة الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن مواجهة محتملة بين الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين مولودية الجزائر وأورلاندو الجنوب إفريقي.