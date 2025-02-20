شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة"، فريق بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وحدد كاف أحد يومي 1 و2 أبريل المقبل موعدا لمباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي، بينما تحدد أحد يومي 8 و9 من نفس الشهر، موعدًا لمباراة إياب الدور ربع النهائي بين الفريقين.

ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

تم سحب القرعة بنظام المستويات، حيث يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول، على أن يتواجد أصحاب وصافة المجموعات في التصنيف الثاني.

وأقيمت القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددا في ربع النهائي.