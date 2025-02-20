شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يخطر الزمالك بموعد جديد لمباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعداً لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام تقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.



وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية عن مواجهة الفائز من الزمالك و ستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.



جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.