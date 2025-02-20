شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: أتمني تتويج الزمالك بالكونفدرالية والفوز علي الأهلي في السوبر مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هيثم فاروق ممثل نادي الزمالك رضاه عن قرعة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدا أن القرعة متوازنة وجميع الفرق تخشى مواجهة الفريق الأبيض حامل لقب الكونفدرالية.

وقال هيثم فاروق ممثل نادي الزمالك في قرعة الكونفدرالية في تصريحات تليفزيونية : "ربما المواجهات كانت أصعب في السابق بسبب التنقلات والسفر، وكنت أتوقع أن نواجه ستيلنبوش في ربع النهائي".

أضاف هيثم فاروق "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك والتتويج ببطولة الكونفدرالية، كما أتمنى التوفيق للأهلي في دوري الأبطال ونتواجه في السوبر الإفريقي وأن نحقق الفوز مجددا".

ويلعب الزمالك أمام فريق ستيلنبوش، بينما المصري يواجه فريق سيمبا التنزاني.

ويلعب المصري مباراة الذهاب في مصر بينما مباراة الإياب في الخارج، أما الزمالك فيحل ضيفا على منافسه في الذهاب بينما يلعب الإياب على استاد القاهرة.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي يوم 3 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)