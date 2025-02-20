شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلنبوش الجنوب إفريقي .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 3 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 10 أبريل.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

وكشفت مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 عن ملاقاة الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في مواجهة الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

وتقام مراسم سحب القرعة فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية، كما تجرى القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.