شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: مباراة القمة صعبة على القطبين.. وغياب أفشة مؤثر للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، على مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 129، والمرتقب إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وقال حسن مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: دائما مباراة القمة وخاصة في اللقاءات الأخيرة مثل السوبر الإفريقي، تكون هناك شدة وحماس أكثر، والأمور الفنية والفرص تكون أقل.

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق: المباراة المقبلة ستكون صعبة على الطرفين، لأن كل فريق يحتاج الفوز، وأتمنى أن تكون مباراة كبيرة تليق باسم الفريقين، مضيفا حسن مصطفى: الإدارة وفرت لـ كولر عدة صفقات مميزة في الشتاء على رأسها بن شرقي وأحمد رضا، ومجلس الزمالك هو الآخر كون لجنة في أواخر القيد وتعاقد مع عدة صفقات.

وأضاف : أفشة دائما يقدم الفارق سواء أساسياً أو بديلاً وكعبه عالي دائما على الزمالك، وغيابه بالتأكيد سيؤثر على الأهلي لأنه دائما يمثل حلقة الوصل بين خط الدفاع الهجوم وهو ما يفتقده الأهلي في غيره.