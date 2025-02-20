شكرا لقرائتكم خبر عن حكم القمة .. أدار مواجهة ريال مدريد أمام بريست .. وشاهد على سداسية المنتخب الأوليمبي أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة القمة التي تجمع الأهلي و الزمالك في السابعة مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الـ15 للدوري ، وتم تعيين طاقم نرويجي للقاء وهم :إسبن إسكوس و جان إيريك وإسحاق باشيفكين وعثمان أسلم وتوم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس.

بداية حكم القمة :

بدأ إسبن إسكاس الحكم الدولي البالغ من العمر 36 عاما، مهنة التحكيم في عام 2004 .

إسكاس : دخلت مجال التحكيم من خلال أصدقاء والدي



وقال إسكاس في تصريحات صحفية : “بدأ الأمر مع التحكيم عندما أدركت أنني لا أمتلك المهارات اللازمة لكي أصبح لاعب كرة قدم، ولكنني كنت لا أزال أرغب في البقاء داخل عالم كرة القدم ، و تعرفت على التحكيم من خلال أحد أصدقاء والدي، وسرعان ما أدركت أن هذا هو مجالي، ولم أنظر إلى الوراء منذ تلك اللحظة”.

شاهد على هزيمة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

وسبق أن أدار إسبن إسكاس مباراة للريال في بداية دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام يونيون برلين الألماني في سانتياجو برنابيو (1-0)، ثم الريال في دوري الأبطال أمام بريست منذ 3 أسابيع ، بينما المباراة الأشهر كانت مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب في اولميبياد باريس في لقاء تحديد المركز الثالث و الرابع والتي خسرها الفراعنة 6-0 .