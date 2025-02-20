7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20/2/2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مدير ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك بشكل يليق بالقمة المصرية، والكشف عن موعد مباراتي مصر وجنوب أفريقيا فى تصفيات كأس الأمم للمحليين، وكاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر نخبة افريقيا بكوت ديفوار.

مدير ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك بشكل يليق بالقمة المصرية

أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لهيئة ستاد القاهرة ان الاستاد يلقى اهتمام من وزارة الرياضة لذلك نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد

الكشف عن موعد مباراتي مصر وجنوب أفريقيا فى تصفيات كأس الأمم للمحليين

أعلن اتحاد الكرة موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب إفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين

كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر نخبة افريقيا بكوت ديفوار

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبة A المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من11 الي 15 مارس المقبل .

الزمالك يكشف سبب التفاوض مع ميشالاك للعودة إلى الفريق

كشف مصدر بالزمالك عن أسباب التفاوض مع كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق، للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، بعد أن تم قطع إعارته وعودته إلى أحد السعودى، وفسخ إعارته مع القلعة البيضاء

وصول طاقم الحكام الأجنبي غدًا الجمعة لإدارة قمة الأهلي والزمالك

تأكد وصول طاقم الحكام الأجنبي غدًا الجمعة إلى القاهرة لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت في الجولة الـ15 للدوري المصري.

أشرف بن شرقي يطلب المشاركة مع الأهلي فى مباراة القمة أمام الزمالك

طلب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها بعد غد ، السبت، في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز ، وتحدث بن شرقي مع السويسري مارسيل كولر

الأهلي يرفض صرف مكافآت إضافية لتحفيز اللاعبين للفوز فى القمة

رفض مسئولو الأهلي فكرة صرف مكافآت إضافية للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز في لقاء الزمالك المرتقب

منتخب الهوكى يتعادل مع بولندا بكأس الأمم العالمية بعمان

تعادل منتخب مصر للهوكى مع نظيره البولندي 2-2 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى ، ليتأهل إلي نصف النهائي كأول مجموعته .