شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلى والزمالك في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام بإستاد القاهرة.

ترتيب الفريقين في جدول الدورى

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، في المقابل يخوض الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، و تعادل في 3 مواجهات، و خسر في مثلها.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة من مساء السبت المقبل، بإستاد القاهرة، بالأسبوع الخامس عشر من بطولة دورى نايل.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الاهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي ضد الزمالك.. المدرسة السويسرية ضد البرتغالية

يقود الأهلى فنيا في المباراة، السويسرى مارسيل كولر، بينما يقود الزمالك البرتغالى جوزيه بيسيرو، والذى تولى المهمة خلفا لكريستيان جروس، و تٌعد مباراة الأهلى هي الثانية له مع الفريق، بعد أن قاد الأبيض أمام بتروجت في الجولة السابقة.