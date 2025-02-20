شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج يشارك في مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربى أحمد بلحاج لاعب وسط سيراميكا، في مران الفريق بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة الجونة، المقرر لها الرابعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

وتعرض أحمد بلحاج لإصابة قوية فى أنكل القدم خلال مباراة سيراميكا مع إنبى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، والتى غادرها اللاعب ولم يستطع استكمالها.

وخضع بلحاج لفحص طبى أثبت سلامته من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في التدريب، وأكمل اللاعب المران بشكل طبيعى دون شكوى ليعلن جاهزيته لمواجهة الجونة.

وفشل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فى تحقيق أى فوز خلال آخر 4 مباريات فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف، وتراجع الفريق للمركز السادس برصيد 21 نقطة.