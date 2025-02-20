شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسجل أشرف بن شرقى فى أول مبارياته مع الأهلى على طريقة وسام وجراديشار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في السابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى "دورى nile"، الأولى للمغربى أشرف بن شرقى بالقميص الأحمر بعد انتقاله من الريان القطرى في الانتقالات الشتوية الماضية.

وطلب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي المشاركة في مباراة الزمالك، بعد أن أكد للسويسرى مارسيل كولر إنه يشعر بتحسّن كبير في حالته الصحية والبدنية والمعنوية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة الأخيرة التي عانى منها خلال الأيام الأخيرة من تواجده في ناديه السابق الريان القطري، مشددا على أنه بات لائقاً للمشاركة في المباريات خاصة أن أرضية استاد القاهرة جيدة وليست سيئة مثل أرضية بعض الملاعب التي خاض عليها الفريق مبارياته الأخيرة وكانت أحد أسباب عدم استعانة الجهاز الفني باللاعب خلال تلك المباريات.

التسجيل في أول مباراة

ويحلم أشرف بن شرقى أن يخوض مباراة القمة أمام الزمالك ويسجل هدفا ليدخل قلوب الجماهير الأهلاوية من أول مباراة، على الرغم من التقدير الكبير الذى يحظى به من الجماهير منذ انتقاله إلى الفريق دون أي مشاركة نظرا لإمكانياته الكبيرة.

وسام وجراديشار يسجلان في أول لقاء

ويسعى أشرف بن شرقى للتسجيل في اول مباراة ليسير على نهج الفلسطيني وسام أبو على والسلوفينى نيتس جراديشار اللذان نجحا في أول مباراة بقميص الأحمر.

ونجح وسام أبو على في تسجيل هدفين أول مباراة مع الأهلى أمام بلدية المحلة فى 27 فبراير 2024 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من الدورى الموسم الماضى، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما أحرز السلوفينى نيتس جراديشار في أول مباراة أمام بيراميدز في الأسبوع العاشر من الدورى هذا الموسم، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2.