كيف يفكر بيسيرو وكولر لمباراة الأهلي والزمالك في موقعة السبت؟

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من جماهير الكرة المصرية ، مساء يوم السبت لمتابعة قمة الدوري الكرة المصرية التي تجمع الأهلي و الزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ15 للدوري، في استاد القاهرة الدولي .

ما هو موعد مباراة الأهلي و الزمالك في لقاء القمة ؟

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في السابعة من مساء السبت المقبل، بإستاد القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة ، مع استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

كيف يفكر باسيرو لمواجهة الأهلي في لقاء القمة ؟

يخطط جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك لمفاجأة الأهلى فى مباراة القمة بإجراء بعض التعديلات على التشكيل وطريقة اللعب من خلال دخول عناصر جديدة،وتعليمات فنية مختلفة للاعبين كالضغط على الخصم والاستحواذ على الكرة.

وفضل بيسيرو الابتعاد بالفريق من خلال الانتظام في معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية بدأ بالأمس الأربعاء ويستمر حتي يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية على ستاد هيئة قناة السويس قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي وذلك من أجل فرض السرية التامة على الفريق.

كيف يفكر بيسيرو في حل أزمة منتصف الملعب في ظل الغيابات ؟

يعانى بيسيرو من أزمة في مركز نص الملعب، في ظل النقص العددى في هذا المركز، حيث يغيب ناصر ماهر للإيقاف بسبب الطرد فى مباراة الإسماعيلي، وكذلك محمود جهاد الذى يعانى من إصابة عضلية، وجاء التشخيص المبدئى مزق فى العضلة الخلفية، ويأتي هذا في الوقت الذى يعانى فيه محمد السيد من إصابة عضلية، ويخضع لبرنامج تأهيلي فى محاولات من أجل اللحاق بالقمة، وهو ما يضع بيسيرو في مازق، وعدم توافر خيارات كثيرة في هذا المركز.

وأصبح أمام بيسيرو أوراق رابحة للاعتماد عليها فى حل أزمة نص الملعب، مثل عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

كيف يستعد الزمالك لمواجهة الاهلي المرتقبة ؟

خاض الزمالك أول تدريب له أمس الأربعاء على ملعب هيئة قناة السويس، وبدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف مايكل موريرا مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنياً ، وحرص البرتعالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية.

وفي نفس الوقت خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف نونو كارباتو مدرب الحراس، شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه الفقرة الفنية.

كيف يفكر كولر لمواجهة الزمالك في لقاء القمة المنتظر ؟

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بالثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الزمالك على أن يلعب أحدهما مهاجم صريح والآخر مهاجم متحرك يميل للأطراف.

ويجيد جراديشار اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الثاني وهو ما قد يدفع كولر للدفع بالثنائي في التشكيل الأساسي لمباراة الاهلي ضد الزمالك ، او الاحتفاظ بأحدهما على دكة الاحتياط ليكون ورقة رابحة يدفع به في أي وقت حسب سير المباراة.

كيف يستعد الاهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة ؟

فرض مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، سرية تامة على مران الفريق، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

ويواصل فريق الكرة بـ النادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة، ويُكثّف مارسيل كولر جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل توجيه النصائح الفنية للاعبين من أجل تجهيزهم فنياً وذهنياً لمباراة السبت المرتقبة التي ستقام في السابعة مساءً بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ما أبرز الغيابات في الأهلي و الزمالك ؟

يغيب عن الأهلي في مباراة الزمالك كلاً من على معلول و يحيي عطية الله و ياسر إبراهم و طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ، بينما أبرز غيابات الزمالك كلا من أحمد فتوح و ناصر ماهر و محمود جهاد