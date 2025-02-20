شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر مواجهة ستيلينبوش أو الرياضي القسنطيني أو أسيك في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، نتيجة قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، لمعرفة منافسه فى الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية.

وتصدر نادى الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، في المجموعة التي ضمت بجانبه نادى المصرى الذى احتل الوصافة برصيد 9 نقاط.

منافس الزمالك المحتمل

وينتظر الزمالك أحد أندية المركز الثانى في المجموعات الثلاثة التالية: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، والرياضي القسنطيني الجزائري، وأسيك الإيفواري.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، النادي المصري (مصر) ، الرياضي القسنطيني (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

تقام مراسم سحب القرعة فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية، كما تجرى القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.