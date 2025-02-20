شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد مباراتي مصر وجنوب أفريقيا فى تصفيات كأس الأمم للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة عن موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قرار تعيين وائل رياض مديرًا فنياً لمنتخب مصر للمحليين، والاشتراك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين وتشكيل منتخب وطني للمشاركة من لاعبي دوري القسم الثاني وبعض لاعبي دوري القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.