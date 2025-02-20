شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: "مقدر الناس اللى بتهاجمنى بس جالى كورونا وهنزل التدريب قريب جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشيخ لاعب وسط نادى الإسماعيلى، سبب تأخر نزوله التدريبات الجماعية مع الإسماعيلى بعد العودة من قطر للاطمئنان على جراحة الركبة والتأهيل منها.

وكتب أحمد الشيخ عبر استورى الفيس بوك: "السلام عليكم.. تحياتى ليكم جميعا والله العظيم أنا عايز أرجع ألعب وأساعد النادى النهاردة قبل بكرة، وأنا مقدر الناس اللى بتهاجمنى بسبب حبها للنادى وفاكره أنى مقصر لكن في أمور تانية مش عايز أتكلم فيها حاليا، الأهم أرجع بالسلامة وأساعد زمايلى والله أنا حاليا كنت بتمرن مرتين في اليوم قبل ما يجينى كورونا من وقت ما رجعت من قطر من يومين.. كل ده ابتلاء من ربنا الحمد لله على كل شيء وأنا راضى بقشاء ربنا".

وتابع: "الحمد لله رب العالمين وصلت لمرحلة إنى أنزل الملعب والفترة الجاية هبدأ أشارك مع الفريق تدريجيا بإذن الله تعالى.. شكرا ليكم".



أحمد الشيخ

واستقر عماد سليمان المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الدراويش أمام المصرى، في المباراة المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى.

ويدرس عماد سليمان إعادة بعض اللاعبين إلى التشكيل الأساسى بعدما فضل وضعهم على دكة البدلاء أمام الأهلى في المباراة اتلى خسرها الفريق بأربعة أهداف نظيفة وشهدت أداءً ضعيفا من بعض اللاعبين.

ويعيد عماد سليمان كل من نادر فرج ومروان حمدى إلى التشكيل الأساسى، في انتظار موقف كل من محمد بيومى وأحمد عادل عبد المنعم من الجاهزية بعدما عانى الثنائى من الإصابة ولكن نجح الجهاز الطبي في تجهيزهم طبيا يبقى الوضع الفني للاعبين، وقرار عماد سليمان.

وتلقى فريق الإسماعيلى 5 هزائم متتالية فى آخر 5 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة وأخيرا من الأهلى، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف، وتراجع الإسماعيلى إلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.