شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسجل عبد الله السعيد هدفه الأول في الأهلى بقميص الزمالك بالقمة 129؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، عن أول أهدافه في شباك الأهلى بالقميص الأبيض في مباراته السادسة بالقمة مع أبناء ميت عقبة، في المباراة المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى "دورى nile".

وتعد مباراة القمة رقم 129 السادسة التي يخوضها عبد الله السعيد مع الزمالك أمام الأهلى، حيث خاض مع أبناء ميت عقبة 5 مواجهات سابقة، فاز في مباراتين وخسر 3 مواجهات دون ن يسجل أي هدف في الأهلى حتى الآن.

ويسعى عبد الله السعيد في هز شباك الأهلى بقميص الزمالك لأول مرة، حيث سبق أن سجل عبد الله السعيد في الأهلى بقميص الإسماعيلى وبيراميدز من قبل ولكن لم يسجل بقميص الزمالك.

وجاءت نتائج عبد الله السعيد مع الزمالك في مباريات القمة كالتالى..

1- كأس مصر انتهت بفوز الأهلى 2-0.

2- السوبر الأفريقى انتهت لصالح الزمالك 5-4 بركلات ترجيح.

3- السوبر المصرى انتهت لصالح الأهلى 7-6 بركلات ترجيح.

4- الدورى المصرى، الجولة العاشرة الموسم الماضى انتهت بفوز الزمالك 2-1.

5- الدورى المصرى، الجولة السابعة والعشرين انتهت بفوز الأهلى 2-0.