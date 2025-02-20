شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر نخبة افريقيا بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبة A المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من11 الي 15 مارس المقبل .

والحكام المختارون لمعسكر نخبة قارة أفريقيا هم حكام الساحة أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا ..والحكام المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وحكم الفيديو محمود عاشور،حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود ابورجال ضمن الترشيحات لكاس العالم 2026 وكذلك امم افريقيا 2025 .