المصرى ينتظر مواجهة سيمبا أو نهضة بركان أو اتحاد العاصمة فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق المصرى بقيادة على ماهر، نتيجة قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، لمعرفة منافسه فى الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية.

واحتل فريق المصرى المركز الثانى في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، الذى تصدرها نادى الزمالك برصيد 12 نقطة، ليضرب موعدا مع أحد متصدرى المجموعات الثلاثة الأخرى.

ينتظر المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين لمجموعاتهم وهم، سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى، نهضة بركان المغربي متصدر المجموعة الثانية، واتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الثالثة.

الزمالك والمصري ينتظران منافسيهما في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، النادي المصري (مصر) ، الرياضي القسنطيني (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

تقام مراسم سحب القرعة فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية، كما تجرى القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.