شكرا لقرائتكم خبر عن موعد فتح بوابات استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك السبت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة موعد فتح بوابات استاد القاهرة أمام الجماهير التي ستحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الساعبة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال عبد الوهاب أن بوابات استاد القاهرة ستفتح في الثانية ظهر السبت وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق وإجمالي 30 ألف مشجع للفريقين.

وأكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لهيئة ستاد القاهرة ان الاستاد يلقى اهتمام من وزارة الرياضة لذلك نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد وفى الفترة الأخيرة ظهرت انتقادات على الترتان وليس الملعب بالاستاد .

وأضاف وليد فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة القمة بين للأهلى والزمالك أن المباراة ستكون أول حدث على الملعب بعد الصيانة حيث تم تغيير الترتان تماما ،حتى يظهر الاستاد بالشكل اللائق ليكون واجهة مشرفة لمصر.

وفيما يخص التراك فتم إنجازه فى 17 يوم وهو وقت قياسى والآن الاستاد أصبح جاهزا لاستضافة أى حدث رياضى.

واشار المدير التنفيذى للاستاد أنه تم عمل مزايدة لبوفيهات الهيئة ومشكلة الحمامات وتم التعاقد مع شركة صيانة لتذليل اى عقبات تواجه الجمهور لتكون المباراة لائقة بالقمة المصرية

يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء بعد غد السبت باستاد القاهرة في إطار فعاليات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من كافة الإصلاحات الخاصة بالاستاد.