شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين "فرس الرهان" في لقاء القمة.. ثلاثى في الأهلى وثنائى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى القاهرة والوطن العربى كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك فى لقاء القمة 129 المقرر إقامته باستاد القاهرة يوم السبت المقبل فى لقاء صعب للطرفين يصعب التكهن بنتيجته نظرا لقوة الفريقين وخروج المباراة عادة عن التوقعات فى ظل رغبة لاعبى الفريقين بإخراج كل ما لديهم وتقديمه أمام الجماهير وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ورغم تقارب المستوى الفني بين اللاعبين إلا أن هناك لاعبين يعدوا فرس الرهان في الفريقين سيحددوا نتيجة اللقاء بشكل كبير نرصدهم في التقرير التالى :-

الأهلى • إمام عاشور

أفضل لاعبى الدورى المصرى على الإطلاق وهداف الدورى برصيد 9 أهداف ويعد أهم ورقة يعتمد عليها السويسرى كوبر المدير الفني للأهلى في خطته خلال الوقت الحالي .

ويعيش إمام عاشور حالة من التوهج الكروى منذ قدومه للأهلى ، وأصبح أفضل صانعى اللعب في الدورى المصرى .

• حسين الشحات

صانع ألعاب الأهلى ، من اللاعبين الذين يعتمد عليهم كولر أيضا ومن أفضل اللاعبين الأهلاوية الذين يخوضون مباريات القمة ، لذا فمن المتوقع أن يكون فرس الرهان خلال لقاء القمة المقبل .

• وسام أبو على

مهاجم الأهلى الأول بلا منازع ، عائد من الإصابة بعد فترة طويلة ، ومن المتوقع أن يعتمد كولر عليه في الخط الهجومى ، خاصة وأن خاض العديد من مباريات القمة من قبل بدلا من السلوفينى جلافيشار مهاجم الأهلى الجديد الذى تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوى الأخير .

الزمالك • أحمد سيد زيزو

صانع ألعاب الزمالك وأفضل لاعبى الفريق الأبيض خلال المواسم الأخيرة ، ورغم الإصابة التي ألمت به في لقاء بتروجت الأخيرة ، إلا أنه تعافى بشكل كبير وبات مهيئا للإعتماد عليه بشكل كبير .

• عبد الله السعيد

صانع ألعاب الزمالك ، يعول عليه البرتغالى بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض كثيرا في ظل خبراته الكبيرة في تلك المباريات لاسيما وأنه خاض من قبل العديد والعيد من مباريات القمة .

ومن المقرر أن يقوم بيسيرو بتوظيف عبد الله السعيد كلاعب حر في وسط الملعب من أجل إمداد زملائه في الخط الهجومى بالعديد من الفرص الخطرة على مرمى المنافس .