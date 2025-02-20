إنديان ويلز: مشاركة فينوس وليامس وكفيتوفا ببطاقة دعوة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : ستشارك المخضرمة الأميركية فينوس وليامس (44 عاما) والتشيكية بيترا كفيتوفا (34 عاما) ببطاقة دعوة في دورة إنديان ويلز للألف نقطة عند السيدات لكرة المضرب، حسب ما أعلن القيمون عن الدورة الأميركية.

وإلى جانب وليامس وكفيتوفا، سيشارك النجمان الصاعدان بقوة البرازيلي جواو فونسيكا (18 عاما) والأميركي ليرنير تيين (19 عاما) في القرعة الأساسية لدى الرجال للمرة الأولى في إنديان ويلز التي تقام منافستها في الفترة الممتدة من 5 إلى 16 آذار/مارس المقبل.

وتخوض وليامس، المتوّجة بسبعة ألقاب كبرى في بطولات الغراند سلام والمصنّفة أولى عالميا سابقا، غمار إنديان ويلز للمرة العاشرة في مسيرتها، علما ان مشاركتها الاخيرة في احدى دورات "ايه تي بي" تعود إلى آذار/مارس الماضي في ميامي.

من ناحيتها، تعود كفيتوفا، الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون، إلى الملاعب بعد غيابها 15 شهرا لانجاب طفلها الأول. انجبت التشيكية ابنها البكر بيتر في تموز/يوليو الماضي وتشارك للمرة الثالثة عشر في الدورة المقامة في مقاطعة كاليفورنيا.

وتسلّط الأضواء في عالم الكرة الصفراء على الشاب فونسيكا الفائز بأول ألقابه ضمن رابطة اللاعبين المحترفين في دورة الأرجنتين المفتوحة الأسبوع الماضي، ليصبح أصغر برازيلي يحرز لقبا في دورات "ايه تي بي" في عصر التنس المفتوح.