شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب تنظم مهرجان براعم اليد احتفالاً بذكرى إشهاره رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالاً بذكرى إشهار أندية سيتي كلوب رسمياً ، نظمت مجموعة أندية سيتي مهرجان كبير لبراعم كرة اليد بنات بملاعب سيتي كلوب بمدينة الشروق بالتعاون مع منطقة القاهرة لكرة اليد.

شارك في المهرجان 14 ناديا هم ، الأهلي والمقاولون العرب والشمس ومدينة نصر والمعادي والطيران والنصر والزهور ( أ ، ب ) والعبور وهليوليدو وتايجرز بالإضافة إلى فريقين من سيتي كلوب مثلا فرعي النادي بشبين الكوم وطنطا، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين.

ورغم عدم احتساب نتائج الفوز أو الخسارة في مرحلة البراعم، إلا أن المباريات شهدت حماساً بالغاً من الناشئات المشاركات في المهرجان، كما أظهرت بنات سيتي كلوب ندية كبيرة خلال مبارياتهن التي جمعت سيتي كلوب شبين مع كل من المعادي والطيران والنصر، وسيتي كلوب طنطا مع كل من الزهور والعبور والأهلي على الترتيب.

وحرص جهاز كرة اليد بمجموعة أندية سيتي بقيادة الكابتن حسام غريب ونائبه الكابتن أحمد العطار على متابعة المهرجان وفرق سيتي كلوب المشاركة به وتحفيز اللاعبات اللاتي يشكلن قاعدة اللعبة في المجموعة.

وأكد الكابتن حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد في سيتي كلوب أن أسرة اللعبة رأت في المهرجان تجسيداً لمبادرة "ابني بطل" التي أطلقتها سيتي كلوب كترجمة لاستراتيجيتها الرياضية الهادفة لبناء جيل جديد من الرياضيين في جميع محافظات الجمهورية، من خلال اكتشاف وتطوير المواهب، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والبدنية لأبناء النادي.

أضاف حسام غريب أن خطة عمل جهاز اليد بمشاركة الكابتن أحمد العطار ترتكز على اكتشاف المواهب في جميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية لبناء قاعدة حقيقية للعبة.



براعم كرة اليد بنات بملاعب سيتي كلوب



براعم كرة اليد بنات بملاعب سيتي كلوب1



براعم كرة اليد بنات