شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع أستون فيلا الانجليزي في بطولة زد الدولية للناشئين 2010 والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2010 مع أستون فيلا الإنجليزي بدون أهداف ضمن منافسات بطولة "زد" الدولية للناشئين مواليد 2010.

ويلتقي أهلي 2010 مع زد أيضا في الرابعة عصرًا، علمًا أن كل مباراة تقام من شوطين مدة كل منهما 25 دقيقة، بعدما التقى أستون فيلا في الحادية ونصف صباح اليوم الخميس.

ويشارك أهلي 2010 في البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة أندية أستون فيلا الإنجليزي وكولومبوس كرو الأمريكي وفيسيل كوبي الياباني واسيك أبيدجان الإيفواري وزد.

ومن المقرر أن يلعب أهلي 2010 غدا الجمعة أمام فيسيل كوبي في الجولة الرابعة، قبل أن يلعب مباراة الجولة الخامسة والأخيرة أمام أسيك أبيدجان الإيفواري.