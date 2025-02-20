شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل القرعة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب النادي الأهلي مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا المحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس بالعاصمة القطرية "الدوحة"، حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة القرعة خارج القارة السمراء لأسباب تسويقية.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها أخر نسختين منها.

ويترقب الأهلي مواجهة أحد الفرق، الجيش الملكي المغربي، الترجي التونسي، الهلال السوداني.

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أصحاب المركز الأول: الهلال السوداني – الجيش الملكي المغربي – الترجي التونسي – أورلاندو الجنوب أفريقي.

أصحاب الوصافة: مولودية الجزائر – صن داونز الجنوب أفريقي – الأهلي المصري – بيراميدز المصري.

وحدد الاتحاد "كاف" مواعيد منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مرحلة الذهاب يومي 28 و29 مارس المقبل، بينما تقام منافسات مرحلة الإياب يومي 4 و5 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الهلال السوداني أو الجيش الملكي أو الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنص لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا على أنه لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

تنطلق قرعة دوري أبطال أفريقيا فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المقرمة.

مكان قرعة دوري أبطال أفريقيا

تقام مراسم سحب القرعة في استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، كما تجري القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم .

أندية قرعة دوري أبطال أفريقيا

ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

يتم سحب القرعة بنظام المستويات، حيث يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول، على أن يتواجد أصحاب وصافة المجموعات في التصنيف الثاني.

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا

وستكون القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددًا في ربع النهائي.

وحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات، لينتظر مواجهة أحد الفرق الآتية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي المغربي، الهلال السوداني، الترجي التونسي، بينما سيلعب بيراميدز مع أحد أندية أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي الجيش الملكي المغربي والهلال السوداني.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة القنوات الناقلة لحفل القرعة والتي ضمت أون سبورت، قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة باللغة العربية وقناةbeIN SPORTS ENGLISH 1 باللغة الإنجليزية، كما سيتمّ نقل القرعة مباشرة على قنوات شركاء الاتحاد في البث، بما فيها Canal+ وSuperSport وAzam Media وSABC وما يزيد على 20 قناة مجانية في جنوب القارة السمراء، والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.