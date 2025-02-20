شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك بشكل يليق بالقمة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

اكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لهيئة ستاد القاهرة ان الاستاد يلقى اهتمام من وزارة الرياضة لذلك نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد وفى الفترة الأخيرة ظهرت انتقادات على الترتان وليس الملعب بالاستاد .

وأضاف وليد فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة القمة بين للأهلى والزمالك أن المباراة ستكون أول حدث على الملعب بعد الصيانة حيث تم تغيير الترتان تماما ،حتى يظهر الاستاد بالشكل اللائق ليكون واجهة مشرفة لمصر.

وفيما يخص التراك فتم عمله فى 17 يوم وهو وقت قياسى والآن الاستاد اصبح جاهز لاستضافة اى حدث رياضى

واشار المدير التنفيذى للاستاد أنه تم عمل مزايدة لبوفيهات الهيئة ومشكلة الحمامات وتم التعاقد مع شركة صيانة لتذليل اى عقبات تواجه الجمهور لتكون المباراة لائقة بالقمة المصرية

يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء بعد غدا السبت باستاد القاهرة في إطار فعاليات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من كافة الإصلاحات الخاصة بالاستاد.



مؤتمر استاد القاهرة