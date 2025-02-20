الإسماعيلى يتسلح بالتاريخ في مواجهة المصرى بدربى القناة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان، بالتاريخ قبل مواجهة فريق المصرى المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

ديربى القناة

وستكون مباراة السبت رقم 107 في تاريخ مواجهات الإسماعيلى والمصرى في ديربى القناة، حيث سبق أن تواجها في 106 مباريات، فاز الإسماعيلى في 48 لقاء بينما فاز المصرى في 21 مباراة، وحسم التعادل 37 مواجهة.

وسجل لاعبو الإسماعيلى 133 هدفا في مباريات ديربى القناة، فيما سجل أبناء بورسعيد 90 هدفا، ويعد حسنى عبد ربه نجم الدراويش السابق هداف اللقاءات برصيد 6 أهداف، وأحمد جمعة مهاجم المصرى السابق الأكثر تهديفا لأبناء المصرى برصيد 4 أهداف.

ويسعى عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلى لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين لكسر سلسلة النتائج السيئة التي يعيشها الفريق بعد 5 هزائم متتالية فى آخر 5 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة وأخيرا من الأهلى، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مثلها والخسارة في 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

في المقابل، يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، سجل لاعبو المصرى 12 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.