شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يتعادل مع بولندا بكأس الأمم العالمية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر للهوكى مع نظيره البولندي 2-2 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى ، ليتأهل إلي نصف النهائي كأول مجموعته .

ونجح منتخب الهوكي في تحقيق الفوز علي الصين بضربة البداية بنتيجة 5-4 قبل الفوز علي تشيلي 3-1.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجناينى – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كل من: تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.