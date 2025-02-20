شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يطالب بتطوير تقنية الفيديو في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الكرة المصرية، بضرورة البدء فورا وبدون تأخير في تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة طبقا لبنود المناقصة المنصوص عليها للتعاقد، والتي تستوجب تطوير الأجهزة المستخدمة سنويا، وتنفيذ أحدث التكنولوجيا العالمية وعلي رأسها وجود تقنية التسلل بدلا من رسم الخطوط باليد مما يساعد الحكام علي تطبيق العدالة في المباريات.

وأكد مصدر باتحاد الكرة، أنه على الرغم من تحرك مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة منذ توليه مهمة إدارة الاتحاد في ملف تقنية الفيديو، حيث قرر صرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية منذ توليه المهمة، من المديونية المتراكمة على الاتحاد ، إلا أنه لم يتم التطوير مما جعل أبو ريدة يكرر طلبه من الشركة والاجتماع مع مسئوليها.