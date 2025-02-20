شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس مفاجأة الزمالك وإشراك وسام وجراديشار أساسيان بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بالثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، على أن يلعب أحدهما مهاجم صريح والآخر مهاجم متحرك يميل للأطراف.

ويجيد جراديشار اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الثاني وهو ما قد يدفع كولر للدفع بالثنائي في التشكيل الأساسي للقمة، او الاحتفاظ بأحدهما على دكة الاحتياط ليكون ورقة رابحة يدفع به في أي وقت حسب سير المباراة.

ويشارك جراديشار بشكل أساسي في قيادة هجوم الأهلي بالفترة الأخيرة، في ظل غياب وسام أبو علي والذ عادي للمشاركة كبديل في مباراة الإسماعيلي الماضية بالجولة الـ14 من عمر الدوري.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة، ويُكثّف مارسيل كولر جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل توجيه النصائح الفنية للاعبين من أجل تجهيزهم فنياً وذهنياً لمباراة السبت المرتقبة التي ستقام في السابعة مساءً بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

هذا وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، سرية تامة على مران الفريق، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.