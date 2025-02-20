شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يسافر مساء اليوم إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على السفر مساء اليوم الخميس، إلى الغردقة من أجل المبيت بها استعدادا لمواجهة الجونة، فى المباراة المقرر لها الرابعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

ويسعى أيمن الرمادى لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين لكسر سلسة النتائج السيئة التي يحققها الفريق والعودة مجددا لسكة الانتصار بعدما خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

واستعاد فريق سيراميكا، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات التي أصدرتها رابطة الأندية المحترفة عليه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة أمام سموحة فى المباراة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.

كما شارك المغربى أحمد بلحاج في مران الفريق بشكل طبيعى بعدما تعرض لإصابة قوية فى أنكل القدم خلال مباراة سيراميكا مع إنبى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، والتى غادرها اللاعب ولم يستطع استكمالها.

وخضع بلحاج لفحص طبى أثبت سلامته من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في التدريب، وأكمل اللاعب المران بشكل طبيعى دون شكوى ليعلن جاهزيته لمواجهة الجونة.