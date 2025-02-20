شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ودونجا وشحاتة طرق بيسيرو لحل أزمة نص الملعب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

على قدم وساق تجرى الاستعدادات داخل معسكر الزمالك بالإسماعيلية استعدادا لمباراته المقبلة أمام الأهلى في قمة الدورى، والتي تجمع الفريقين بعد غد السبت، باستاد القاهرة.

ويعانى بيسيرو من أزمة في مركز نص الملعب، في ظل النقص العددى في هذا المركز، حيث يغيب ناصر ماهر للإيقاف بسبب الطرد فى مباراة الإسماعيلي، وكذلك محمود جهاد الذى يعانى من إصابة عضلية، وجاء التشخيص المبدئى مزق فى العضلة الخلفية.

ويأتي هذا في الوقت الذى يعانى فيه محمد السيد من إصابة عضلية، ويخضع لبرنامج تأهيلي فى محاولات من أجل اللحاق بالقمة، وهو ما يضع بيسيرو في مازق، وعدم توافر خيارات كثيرة في هذا المركز.

وأصبح أمام بيسيرو أوراق رابحة للاعتماد عليها فى حل أزمة نص الملعب، مثل عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

ويمتلك عبد الله السعيد من الخبرة ما يجعله قادر على إيجاد الحلول في منتصف الملعب، بالإضافة إلى وجود دونجا بجانبه و محمد شحاتة الذى يجيد التعامل في هذا المركز.

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، في المقابل يخوض الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، و تعادل في 3 مواجهات، و خسر في مثلها.

