الامارات | الشارقة وشباب الأهلي يسجلان الحضور الأقوى في دوري أبطال آسيا 2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل ناديا الشارقة وشباب الأهلي ممثلا الإمارات في دوري أبطال آسيا 2، حضورا قويا مع ختام منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية "منطقة الغرب"، أمس الأربعاء، والتي انطلقت هذا الموسم بحلتها الجديدة 2024 /2025، ليتأهل الفريقان إلى ربع النهائي، وتنتظرهما مواجهة مرتقبة في هذا الدور في شهر مارس المقبل ليتأهل الفائز منهما إلى نصف النهائي.

وتمكن الفريقان بداية من مرحلة المجموعات من حسم التأهل، إلى الأدوار الاقصائية، حيث تأهل الشارقة إلى دور الـ"16" متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 6 مباريات، من خلال الفوز في 4 وتعادل في واحدة وخسارة واحدة، وسجل خلال مرحلة المجموعات 13 هدفا، فيما تلقت شباكه 8 أهداف، ليصبح الأقوى هجوما في مجموعته بفارق هدف عن سباهان أصفهان الإيراني صاحب الـ 12 هدفا.

وفي دور الـ"16" سجل الشارقة هدفا واحدا فاز به على الحسين أربد في ذهاب هذا الدور، اذ تأهل بعدها بعد الفوز بركلات الترجيح 3-0، عقب خسارته 1-0 في إياب الدور نفسه.

وفيما يخص شباب الأهلي فقد تأهل أيضا متصدرا مجموعته الرابعة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في واحدة، وقد كان الفريق الأقوى هجوما أيضا بعدما سجل لاعبوه 17 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الحسين أربد الأردني "11 هدفا"، فيما تلقت شباكه 11 هدفا.

وفي دور الـ"16" سجل شباب الأهلي 6 أهداف بعد فوزه ذهابا على الوحدات الأردني 2-0، وأيابا 4-3، واستطاع لاعبوه أن يحولوا تأخرهم في المباراة إلى فوز بهذه النتيجة.

ومن الأرقام التي حققها شباب الأهلي عقب فوزه في هذه المباراة حفاظه على سجله خال من الهزائم طوال 23 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وقال باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، إن الفريق مر بلحظات صعبة خلال لقاء الوحدات الأردني، لكن الأهم كان الفوز والتأهل، وقد حقق ذلك، بعد استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الفوز دائما يقود إلى فوز، وأن جميع اللاعبين قدموا مستويات رائعة خلال اللقاء، وخلال الفترة الماضية أيضا.