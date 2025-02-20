دوري أن بي ايه: هورنتس يقلب الطاولة على ليكرز ويسقطه على أرضه

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قلب شارلوت هورنتس تأخره بفارق 13 نقطة أمام ضيفه لوس أنجليس ليكرز وفاز عليه 100 97 في المباراة الوحيدة التي أقيمت ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الأربعاء.

وتألق في صفوف الفائز الثنائي لاميلو بول صاحب السلات الحاسمة في الشوط الثاني منهيا اللقاء مع 27 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية، ومايلز بريدجز أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة.

على ملعب "كريبتو.كوم أرينا" في لوس أنجليس، بدا أن ليكرز بقيادة "الملك" ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش الوافد الجديد من دالاس مافريكس، يتوجه لتحقيق فوز كبير بعدما تقدم بفارق 13 نقطة (65 52) قبل نهاية الربع الثالث.

لكن بول خالف التوقعات بفضل رمياته القاتلة، في حين عانى ليكرز من طرد أوستين ريفز ما قلب الطاولة على أصحاب الأرض، وسمح للضيف بتحقيق فوزه الخامس فقط خارج الديار هذا الموسم، علما أنه يقبع في المركز الرابع عشر في المنطقة الشرقية (14 39).

كانت نقطة التحول في المباراة قبل انطلاق الربع الأخير حين سجل هورنتس 17 نقطة مقابل نقطة يتيمة لليكرز، وتعملق سيث كوري برمية ثلاثية منحت التقدم لفريقه 69 66.

وأضاف بول ثلاثيتين ليتقدم هورنتس 9 نقاط (75 66) مع بداية الربع الأخير، بينما تخبط لاعبو ليكرز رغم نجاحهم في العودة بفارق نقطتين، قبل أن يمنحهم جيمس التقدم 78 77.

ورغم محاولات ليكرز، استعاد هورنتس الأفضلية بثلاثية من بريدجز (93 90) قبل دقيقتين من النهاية.

وانتفض ليكرز مستعيدا الأفضلية بفضل دونتشيتش، لكن ثلاثية نيك سميث منحت التقدم لهورنتس قبل أن يحسم بول النتيجة مع 4 نقاط إضافية، في حين فشل جيمس في محاولتين عن خط النقاط الثلاث.

وتصدر جيمس قائمة الهدافين في فريقه مع 26 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما أنهى دونتشيتش اللقاء برصيد 14 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، لكنه خسر الكرة ست مرات.

أقرّ المدرب جوناثان كلاي "جيه جيه" ريديك بأن ليكرز عانى بعد طرد ريفز، مشددا على أن مشاكل فريقه كانت بسبب الأداء الهجومي المتواضع بعد العودة من فترة الراحة التي قضاها في منتصف الموسم بسبب مباراة كل النجوم (أول ستار).

وقال "أعتقد أننا لعبنا من 39 إلى 44 دقيقة من الهجوم السيئ للغاية وكان بعض ذلك متوقعا. يعود جزء من ذلك بسبب الإهمال، والجزء الآخر بسبب سوء التنفيذ".

وأضاف "لن أفسر ذلك كثيرا لأنني أعتقد أن لاعبينا تنافسوا الليلة ولعبوا بجدية شديدة. هذا ليس عذرا، هذه مجرد حقيقة الحصول على ستة أيام راحة كمجموعة ومحاولة دمج قطع جديدة. هذا يحدث أحيانا".

وتابع "اعتقد أن روحنا التنافسية كانت جيدة بما يكفي للفوز، ولكن ظهرنا بصورة سيئة هجوميا بنسبة 90 في المئة من المباراة."