شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استاد القاهرة الدولى يستعد لاستقبال قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة استاد القاهرة الدولى، صورا توضح جاهزية الاستاد لاستقبال قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى "دورى nile".



استاد القاهرة جاهز للقمة

وظهر استاد القاهرة فى أبهى صوره والأرضية بحالة جيدة لتساعد اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم، ولكى تخرج قمة الكرة المصرية فى أفضل صورة ممكن.



استاد القاهرة

يدخل الأهلى اللقاء فى المركز الثانى فى ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 5 لقاءات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، فى المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.



تجهيزات استاد القاهرة

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلى فى السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.



جاهزية استاد القاهرة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.