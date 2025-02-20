شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تحركات كولر لمنع تكرار خطأ السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تحدث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، ومهام كل لاعب فى مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بالجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وقال كولر فى تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت إف إم": "كولر عقد جلسات خاصة مع بعض اللاعبين فى كل المراكز لمنحهم التعليمات الخاصة بتلك المواجهة، وأى شخص خارج منظومة الفريق منع تواجدهم لفرض سرية تامة على تدريبات الأهلى التى سبقت مباراة القمة".

وتابع: "كولر رفض تصوير التدريب من المنظومة الإعلامية، ويرغب في فرض حالة من التركيز قبل هذه المباراة وعدم تكرار ما حدث في مباراة السوبر الأفريقي في بداية الموسم الجاري والذي لم يكن فيه حالة تركيز من اللاعبين".

وأوضح أن المشكلة لدى كولر في الحيرة التي يعيشها بسب خط الدفاع وهل يبدأ بمصطفى العش أو أشرف داري للمشاركة أساسيا في القمة واللعب بجوار رامي ربيعة في موقعة السبت المقبل.

وأضاف: "كولر متحفظ على تواجد طاهر محمد طاهر في قمة الدوري، والمدرب لم يستقر على ضم اللاعب رغم حبه وقناعته باللاعب بسبب طول فترة غيابه، ولكن بحكم معرفتي به لا يضم لاعب إلا إذا تدرب 6 تدريبات قبل دخول قائمة المباريات".