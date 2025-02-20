شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب التفاوض مع ميشالاك للعودة إلى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالزمالك عن أسباب التفاوض مع كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق، للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، بعد أن تم قطع إعارته وعودته إلى أحد السعودى، وفسخ إعارته مع القلعة البيضاء عقب انتهاء مهلة الانذار الذي أرسله للنادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وقال مصدر لليوم السابع أن القائمة بها مكان للاعب، وفى ظل تغيير الأجهزة الفنية، ووجود بيسيرو قد يتحسن مستواه، مثلما حدث مع عمر فرج لاعب الفريق السابق، والذى تألق مع ناديه الجديد بعد الرحيل عن الزمالك، ومن جانبه رحب بيسيرو بعودة اللاعب مرة أخرى ، و تقييم مستواه، في الوقت الذى تسعى فيه الإدارة لتجنب الشكوى للفيفا، وقيام اللاعب بالمطالبة بمستحقاته لدى النادى، وكذلك إكمال عقده مع الفريق لحين توفير المستحقات.

وينتظر الزمالك رد من ميشالاك عن طريق الوسطاء للعودة الى صفوف الفريق مرة أخرى