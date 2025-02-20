شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى فى ديربى القاهرة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قائمة الأهلى قبل مباراته أمام الزمالك يوم السبت المقبل فى قمة الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى، غياب أكثر من لاعب للإصابة.

ويغيب عن الأهلي كل من يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد للإصابة، وعلي معلول لعدم الجاهزية الفنية.

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة، ويُكثّف مارسيل كولر جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل توجيه النصائح الفنية للاعبين من أجل تجهيزهم فنياً وذهنياً لمباراة السبت المرتقبة التي ستقام في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى سرية تامة على مران الفريق، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.