عماد سليمان يستقر على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل الإسماعيلى أمام المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر عماد سليمان المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الدراويش أمام المصرى، فى المباراة المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى.

ويدرس عماد سليمان إعادة بعض اللاعبين إلى التشكيل الأساسى بعدما فضل وضعهم على دكة البدلاء أمام الأهلى فى المباراة التى خسرها الفريق بأربعة أهداف نظيفة وشهدت أداءً ضعيفا من بعض اللاعبين.

ويعيد عماد سليمان كل من نادر فرج ومروان حمدى إلى التشكيل الأساسى، في انتظار موقف كل من محمد بيومى وأحمد عادل عبد المنعم من الجاهزية بعدما عانى الثنائى من الإصابة ولكن نجح الجهاز الطبي في تجهيزهم طبيا يبقى الوضع الفني للاعبين، وقرار عماد سليمان.

وتلقى فريق الإسماعيلى 5 هزائم متتالية فى آخر 5 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة وأخيرا من الأهلى، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف، وتراجع الإسماعيلى إلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.