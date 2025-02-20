شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة، ويُكثّف مارسيل كولر جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل توجيه النصائح الفنية للاعبين من أجل تجهيزهم فنياً وذهنياً لمباراة السبت المرتقبة التي ستقام في السابعة مساءً بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

هذا وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، سرية تامة على مران الفريق، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك فى دوري nile

يواجه الأهلى غريمه الزمالك في السابعة مساء بعد غد السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشوار الأهلي في الدوري

افتتح الأهلى مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.