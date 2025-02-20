شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى في القمة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة من مساء السبت المقبل، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز في المباراة التي تقام باستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، و تعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

واقترب سيف الجزيرى لاعب الزمالك، من قيادة هجوم الفريق أمام الاهلى فى المباراة، على أن يعتمد عليه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، أساسيا في المباراة، لقيادة خط الهجوم، بجانب زيزو، ومحمد عاطف أو محمد حمدى، في حالة عدم مشاركة مصطفى شلبى في المباراة، على أن يتم الدفع بناصر منسى بديلا خلال المباراة.

وتٌعد مباراة القمة هي المباراة الثانية لبيسيرو المدير الفنى للفريق مع الأبيض، حيث قاد الزمالك امام بتروجت في المباراة الماضية و التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.