شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور "هداف الدورى" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ27، حيث إنه من مواليد 20 فبراير من عام 1998 في مدينة السنبلاوين بالدقهلية.

وتعتبر مسيرة إمام عاشور، رحلة كفاح ناجحة، بعد أن خطف أنظار مسئولي حرس الحدود الذين تعاقدوا معه من غزل المحلة، قبل أن ينتقل إلى الزمالك، ومنه إلى ميتلاند الدنماركي، قبل أن يعود لمصر مجددا، من بوابة القلعة الحمراء، ليلعب معه في بطولات كبيرة، أهمها كأس العالم للأندية، ويحقق البرونزية رفقة فريقه الجديد.

وتعتبر صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي الأكبر من ناحية القيمة المالية، بعدما تعاقد معه النادي بمبلغ مالي تخطى الـ3 ملايين دولار، دفعها «الأحمر» لميتلاند الدنماركي، لقطع طريق اللاعب في العودة إلى نادييه السابق الزمالك، في صفقة أثارت كبير جدًا في الشارع الرياضي.

ويعيش إمام عاشور أفضل أيام مسيرته الكروية بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، ليصل إلى أفضل حصيلة تهديفية له في مسيرته بالدوري المصري، متخطيا الموسم الماضي الذي سجل فيه 8 أهداف مع الأهلي.

ووصل عاشور إلى 13 هدفا إجمالا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور جميع أهدافه الـ9 في الدوري، خلال آخر 8 مباريات بالدوري المصري.

حقق إمام مع النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، كما توج ببطولة السوبر المصري مرتين في موسم 2023-2024، 2024-2025، كما توج مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، وحصد مع الأهلي بطولة كأس مصر مرة واحدة في موسم 2022-2023.