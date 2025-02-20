شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم الحكام الأجنبي غدًا الجمعة لإدارة قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد وصول طاقم الحكام الأجنبي غدًا الجمعة إلى القاهرة لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت في الجولة الـ15 للدوري المصري.

وأنهى اتحاد الكرة إتفاقه مع طاقم حكام أجنبي سيتم الإعلان عنه مساء اليوم، بعد إرسال تذاكر الطيران منذ ساعات للطاقم الأجنبي، ليتأكد إسناد القمة لحكام أجانب بعد تردد أنباء خلال الساعات الأخيرة عن إمكانية إسناد اللقاء لطاقم مصري.

يطارد شبح الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء بعد غداً السبت على hستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويغيب محمود جهاد الوافد الجديد للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية الماضية عن صفوف الفريق فى مباراة القمة بعدما أكد الجهاز الطبي أن الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها ،أثبتت إصابته في العضلة الخلفية ليتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص له سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما يغيب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لاستمرار تنفيذه للبرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد الإصابة التى تعرض لها وكانت عبارة عن جزع فى الرباط الداخلى للركبة،ونفس الحال ينطبق على مطصفى شلبي الذى يعانى من إجهاد عضلى وموقفه لم يتحدد من اللحاق بلقاء القمة.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات ناصر ماهر فى مباراة القمة بسبب تنفيذه لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى فى اللقاء،ليخسر جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق واحد من أهم الأوراق الرابحة فى الفريق خلال المباراة.

ويستعيد الزمالك أحد أهم العناصر والركائز الأساسية فى الفريق المتمثلة فى اللاعب أحمد مصطفى زيزو بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة بتروجت فى الجولة الماضية ليصبح اللاعب جاهزاً وتحت تصرف الجهاز الفني فى القمة.