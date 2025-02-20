شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يخوض مرانه الأخير لمواجهة رواندا في ذهاب التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للسيدات بقيادة مدربه أحمد رمضان، اليوم الخميس، حصته التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب رواندا غدا في ذهاب تصفيات أمم إفريقيا.

تقام المباراة غدا الجمعة الموافق يوم 21 فبراير فى كيجالى، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 فبراير بإستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

وتضم قائمة منتخب السيدات كل من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

وحال تأهل منتخب سيدات مصر إلى الدور الثاني، يصعد المنتخب لمواجهة غانا في الجولة الأخيرة بشهر أكتوبر المقبل، ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب، والتي شهدت زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

وستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم، كما ستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.