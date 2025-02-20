كاتب مدريدي: لماذا ينتقدون أنشيلوتي ويتعزلون في غوارديولا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كتب خوان غارسيا أوتشوا عبر صفحات "ماركا" المدريدية مقالاً يحمل حروف الفخر والسعادة بالتفوق الكاسح لريال مدريد على مانشستر سيتي، وتوهج كارلو أنشيلوتي أمام بيب غوارديولا، وإبداع الملك المدريدي الجديد كيليان مبابي.

عن الفوز المدريدي وطريق الملكي في دوري الأبطال قال أوتشوا :" ريال مدريد اختار الطريق الطويل، طريق التصفيات، الذي بدأ بالخوف وانتهى بثقة ساحقة، وربما كانت فكرة جيدة أن يدخل الريال في هذه الحالة من عدم اليقين أمام مانشستر سيتي شباط (فبراير) لإرسال رسالة إلى أوروبا بأكملها. مفادها أن ريال مدريد هو ملك أوروبا، والمرشح الأبرز للفوز باللقب القاري كالعادة".

وتابع الكاتب المدريدي :"بدون ضجيج الدوري الإسباني، فإن أداء مدريد أفضل بكثير في أوروبا، فقد حسم الفريق الأبيض المواجهة أمام مانشستر سيتي بمباراتين رائعتين ملأتا جماهير مدريد بالتفاؤل. مع إطلاق العنان لمبابي ، ودعم المهاجمين، واتخاذ أنشيلوتي القرارات الصحيحة، حتى لو كان مانشستر سيتي في حالة تراجع، فإن عدد قليل من الفرق ستكون قادرة على التغلب على مدريد. ولعل أعداء ريال مدريد الأكبر هما الأتليتي وبرشلونة".

تنتقدون أنشيلوتي وتحبون غوارديولا؟

وفي موضع آخر من المقال كتب أوتشوا :"هناك أيضًا مسألة أنشيلوتي وغوارديولا، الأول يتعرض للانتقاد أكثر مما ينبغي والثاني يقال عنه دائما أنه أفضل مدرب في العالم... ربما نحتاج إلى التفكير في هذا الأمر مرة أخرى في ظل نجاحات أتشيلوتي وتراجع بيب في الفترات الأخيرة محلياً وقارياً".

وأضاف :"لا توجد ذاكرة أو ذكرى لانهيار مانشستر سيتي مع غوارديولا مثل هذا الانهيار الذي شاهدناه في البرنابيو، فريق بطل يعاني في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم ولم يقدم أداءً جيدًا في دوري أبطال أوروبا. كان الجميع يتوقع رد فعل من فريق غوارديولا عندما أوقعته القرعة مع ريال مدريد، لكن أرضية الملعب أكدت ما شاهده الإنكليز كل أسبوع: مانشستر سيتي يعاني حقاً. كان تفوق ريال مدريد مهينًا سواء في مباراة الذهاب أو الإياب، ويترك الشكوك حول مستقبل غوارديولا، هل سيستمر الموسم المقبل؟ لأول مرة في مسيرته المهنية، يبدو مهزومًا منهاراً بهذا الشكل".

مبابي ملك مدريد الجديد

وعن كيليان مبابي وتوهجه، كتب الكاتب الاسباني :"سجل الفرنسي الأهداف الثلاثة الأولى لريال مدريد ليتجنب أي مخاوف، ويرفع رصيده هذا الموسم إلى 28 هدفا. ضع رهاناتك. هل يصل مبابي إلى هدفه الخمسين في موسمه الأول بالقميص الأبيض؟ أنا شخصياً أصوت بـ"نعم".

وتابع :"تغلب مبابي على فريق غوارديولا بهدفين في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني. الأول من الأعلى بعد تمريرة رائعة من أسينسيو. الثاني، بعد ترك جفارديول على الأرض. والثالث بتسديدة يسارية متقنة. لقد قدم أفضل مستوياته في مدريد لإسعاد جماهير البرنابيو ولإثبات أنه أفضل لاعب في العالم".

التطاول على غوارديولا لا يليق بجمهور الريال

وعن تهجم جماهير ريال مدرديد على بيب غوارديولا قال الكاتب المدريدي :"لا يُعرف ملعب سانتياغو برنابيو عادةً بأنه ملعب عدائي مع منافسيه، لكنه لم يتعامل بشكل جيد مع غوارديولا، الذي وجهت إليه بعض الهتافات ذات الذوق السيئ للغاية، كان مانشستر سيتي نموذجيا من الناحية الأخلاقية رغم الهزيمة الثقيلة، ولم يستحق مدربه غوارديولا مثل هذا الإهانة، وهي هتافات لا تليق بجماهير ريال مدريد، ولا بالبرنابيو".