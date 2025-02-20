شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة تكساس للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الرباعي المصري، علي فرج، نوران جوهر، سلمى هاني، وندى عباس، إلى الدور ربع النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز سلمى هاني على لوسي بيكروفت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 11-9.

فوز علي فرج هلى يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 9-11, 11-5, 6-11, 11-6.

فوز نوران جوهر على تيسني مورفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-7.

فوز ندى عباس على نادين شاهين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-2, 11-3.

هزيمة هنا معتز أمام تيني جيليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-2, 7-11, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.