شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بتروجت يدعم الفريق قبل لقاء حرس الحدود من أجل البقاء مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء جمال فوزى رئيس نادى بتروجت، على زيارة تدريبات الفريق من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة حرس الحدود الجمعة فى الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

وحرص رئيس بتروجت على منح الثقة للاعبين والجهاز الفنى من إدارة النادى للتركيز فى الثلاث مباريات المقبلة أمام حرس الحدود وسيراميكا وغزل المحلة من أجل التواجد ضمن المراكز التسع الأولى بعد توفير متطلبات النجاح من إدارة النادى.

كما رفع من معنويات اللاعبين والشد من أزرهم، كما أشاد بأدائهم خلال لقاء الزمالك مواصلا للدعم من أجل الاستمرار فى تقديم الأداء الجيد فى المباريات المقبلة، بعد نيل استحسان الجميع ليحصل الفريق على لقب الحصان الأسود فى الدورى وطالبهم ببذل أقصى مجهود فى المباريات لتحقيق هدف الإدارة بالابتعاد عن مجموعة الهبوط.

وسيلتقى بتروجت مع حرس الحدود يوم الجمعة فى السابعة مساء على استاد الكلية الحربية ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 18 نقطة.