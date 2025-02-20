شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يطلب المشاركة مع الأهلي فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها بعد غد ، السبت، في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز ، وتحدث بن شرقي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن جاهزيته لمباراة القمة.

وأكد بن شرقي للجهاز الفني، إنه يشعر بتحسّن كبير في حالته الصحية والبدنية والمعنوية بعدما إنتهى من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة الأخيرة التي عانى منها خلال الأيام الأخيرة من تواجده في ناديه السابق الريان القطري الذي إنتقل منه للأهلي خلال فنترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ، وشدد المنجم المغربي على أنه بات لائقاً للمشاركة في المباريات خاصة وأن أرضية استاد القاهرة جيدة وليست سيئة مثل أرضية بعض الملاعب التي خاض عليها الفريق مبارياته الأخيرة وكانت أحد أسباب عدم استعانة الجهاز الفني باللاعب خلال تلك المباريات.

ويُعد أشرف بن شرقي أحد الأوراق التي سيعول عليها الجهاز الفني كثيراً في مباراة القمة المرتقبة التي يتطلع الأهلي للفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الممتاز.