شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يخطط لمفاجأة الأهلى فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يخطط جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك لمفاجأة الأهلى فى مباراة القمة التى تجمع الفريقين السبت المقبل، بإجراء بعض التعديلات على التشكيل وطريقة اللعب من خلال دخول عناصر جديدة،وتعليمات فنية مختلفة للاعبين كالضغط على الخصم والاستحواذ على الكرة.

وفضل بيسيرو الابتعاد بالفريق من خلال الانتظام في معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية بدأ بالأمس الأربعاء ويستمر حتي يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية على ستاد هيئة قناة السويس قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي وذلك من أجل فرض السرية التامة على الفريق.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.